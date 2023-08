Temptation Island, festa di compleanno del "single" Igor. I fan notano la sua assenza: «Amore al capolinea con Perla?»

di Redazione web

Temptation Island è volto al termine già da quache settimana, ma l'attenzione sull'evoluzione delle storie d'amore nate tra (ex) fidanzate e single (e viceversa), continua a tenere alta lattenzione dei fan. In particolare la coppia formata da Mirko e Perla ha ricevuto molto supporto dai fan che, dopo essere usciti separati (ma non soli) dal falò di confronto finale, si sono catapultati in nuove relazioni con i loro single. Mirko e Greta continuano la loro storia d'amore e Perla continua la sua frequentazione con il tentatore Igor. O almeno questo era fino a pochi giorni fa. Cosa sarà cambiato? Andiamolo a scoprire insieme.

Perla e Igor, amore al capolinea?

Il tentatore Igor ha festeggiato il suo 28esimo compleanno con una festa insieme ai suoi vecchi e nuovi amici, tra cui alcuni tentatori di Temptation Island e alcune ex fidanzate. Tra questi c'era una grande assente, Perla Vaterio, con la quale aveva intrapreso una frequentazione seria.

I fan si sono subito preoccupati non vedendola alla festa di compleanno del single e, dopo aver visto che la giovane è tornata a casa, ad Angri, in provincia di Salerno, le hanno chiesto il motivo della sua assenza. La ex fidanzata non ha risposto alle domande dei fan e, anzi, ha spiegato il motivo per cui non parlerà e non risponderà alle varie frecciatine da parte di Mirko e della sua nuova fidanzata Greta. «Non mi sento ancora pronta dopo tutti questi cambiamenti».

La frequentazione con Igor sarà giunta al capolinea? Non ci resta che aspettare nuovi avvenimenti.

