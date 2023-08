Temptation Island, Perla Vatiero: «Un giorno vi racconterò la verità, ora non me la sento...»

di Redazione Web

Perla Vatiero, dopo Temptation Island, ha deciso di parlare ai suoi fan in maniera del tutto sincera, sottolineando che non se la sente ancora di esporsi su quanto è accaduto dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia. Infatti, nelle ultime ore, Perla ha pubblicato una serie di video nelle sue Instagram stories facendo chiarezza su come sta trascorrendo questi giorni dopo la rottura con Mirko Brunetti. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Perla Vatiero su Instagram

«Ciao ragazze, scusate ma tra il lavoro e organizzare la mia vita come ben sapete non è semplice e non è stato semplice - ha sottolineato Perla Vatiero nelle sue Instagram stories -.

Perla e Mirko si sono lasciati

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, alla fine della loro partecipazione nel viaggio dei sentimenti, si sono lasciati dopo cinque anni di relazione. Mirko è già ufficialmente fidanzato con l'ex tentatrice Greta Rossetti ed è già arrivata per loro la presentazione in famiglia, tatuaggi e romantiche dediche sui social. Perla Vatiero e Igor (ex tentatore) hanno invece dichiarato di voler procedere a piccoli passi senza affrettare troppo i tempi.

