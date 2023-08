Temptation Island, Gabriela Chieffo risponde alle frecciatine di Roberta De Grazia, "candy-candy": «Non ti darò visibilità»

di Redazione web

Temptation Island è volto al termine, ma le storie dei protagonisti di quest'edizione continuano a far discutere i telespettatori che si godono le frecciatine e le risposte delle coppie e dei single dal prorpio telefonino, a suon di storia su Instagram. Dopo una reunion delle fidanzate e dei single che ha fatto molto discutere, ieri sera la tentatrice Roberta De Grazia, conosciuta dai fan del programma come "candy candy", ha avviato una diretta su Instagram insieme ad altre tentatrici, dove in alcuni momenti se,brava prendere in giro la coppia formata da Gabriela e Giuseppe. Quest'ultimo ha avuto un flirt con la single, ma l'amore per la fidanzata lo ha fatto tornare sui suoi passi e lei ha deciso di dare un'ultima possibilità. Forse questo rifiuto non è andato giù a candy candy? Come ha reagito Gabriela quando ha scoperto di queste frecciatine?

Temptation Island: amore a gonfie vele tra Gabriela e Giuseppe: «Ora sono più sicura»

Temptation Island, la tentatrice Roberta De Grazia manda frecciatine a Giuseppe e Gabriela: «Se parlo io piangi per giorni»

Gabriela e Roberta: scontro sui social

Questa mattina, dopo aver appreso delle frecciatine che Roberta De Grazia avrebbe mandato alla fidanzata di Giuseppe Ferrara, Gabriela Chieffo ha risposto con alcune storie su Instagram: «Buongiorno. Ci tenevo a dire che mi sono arrivati tantissimi messaggi dove mi dicevano che Roberta ossia 'Candy Candy' ieri faceva una diretta con altre tentatrici del villaggio dove parlavano di Giuseppe e 'prendevano in giro me'. Io non ho visto la diretta quindi non so nulla per certo. Ma ci tenevo a dire che se così fosse stato siamo tutti adulti e vaccinati ed io a queste stupidaggini non mi ci abbasso. Se aspettate una risposta da me a meno che non leggo il mio nome io non risponderò mai, non darò mai visibilità a chi sta in cerca solo di questo. Se c'è qualche problema il mio Instagram è questo, non ho bloccato nessuno. Per quanto riguarda TikTok, anche lì mi arrivano migliaia di messaggi e commenti dove dicono sempre che lei mi butti 'frecciatine', vi ripeto io ho 20 anni, per me queste sono tutte tattiche per arrivare ad una mia risposta e fare un po' di gossip. Quindi ripeto, finché non leggerò il mio nome non credo che mi abbasserò mai a questi livelli.

Insoma, una risposta molto matura che non lascia margine di attacco. Cosa farà Roberta De Grazia? Deciderà di rispondere alla fidanzata?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA