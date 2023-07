Temptation Island, la tentatrice Roberta De Grazia manda frecciatine a Giuseppe e Gabriela: «Se parlo io piangi per giorni»

di Redazione web

Temptation Island è entrato ormai nel vivo e le coppie rimaste stanno mettendo a dura prova i sentimenti e l'amore che li lega. Tra baci sfuggenti e comportamenti non proprio corretti, i fan del programma condotto da Filippo Bisciglia stanno adorando questa stagione che li tiene con il fiato sospeso, anche quando la coppia sembrerebe arrivata ad un punto di non ritorno. Come è successo con Gabriela e Giuseppe che sembravano essersi lasciati durante l'ultimo falò di confronto, avvenuto la scorsa settimana. Durante la puntata di ieri sera, 17 luglio, i due hanno voluto avere un secondo falò di chiarimento, dove si sono dichiarati il loro amore e hanno deciso di lasciarsi tutto alle spalle per poter continuare la loro relazione che va avanti da 7 anni, iniziata quando lei aveva solo 12 anni.

C'è chi non ha preso bene questa notizia, oltre ai fan che speravano che Gabriela potesse trovare un uomo che la rispettasse e la trattasse meglio, la tentatrice di Giuseppe, Roberta ha deciso di mandare alcune frecciatine alla coppia felice. Andiamo a capire meglio di cosa stiamo parlando.

Le frecciatine della tentatrice

Gabriela e Giuseppe sono usciti ufficialmente insieme durante la puntata di Temptation Island, dove la ragazza ha deciso di andare oltre i tradimenti di Giuseppe confessati durante il falò e al suo comportamento non molto rispettoso con la tentatrice Roberta De Grazia, soprannominata "candy candy".

Poche ore dopo, su TikTok, la tentatrice di Giuseppe, Roberta De Grazia ha inziato a mandare alcune frecciatine alla coppia. Nel video TikTok, la tentatrice dice: «Fai la brava amo perché inizio a stancarmi e parlo io, ti faccio venire le crisi nervose, ti mando un paio di screen e piangi per giorni». Una follower le ha commentato dicendo che «il lupo perde il pelo ma non il vizio», e Roberta ha risposto dicendo che aveva totalmente ragione.

Cosa sta cercando di dire Roberta? Lei e Giuseppe si sono risentiti dopo la fine di Temptation Island? Ma soprattutto, cosa ne pensa Gabriela?

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 13:55

