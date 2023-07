Temptation Island, Gabriela e Giuseppe: caos social per le parole di Filippo Bisciglia

La storia d'amore tra Gabriela e Giuseppe è stata definitivamente raccontata durante l'ultima puntata di Temptation Island 2023. Davanti al pubblico e al conduttore Filippo Bisciglia, la coppia ha deciso di abbandonare il programma, lasciando un finale che ha senz’altro provocato un po’ di amaro in bocca a moltissimi fan.

La polemica

Tuttavia, ciò che ha fatto ancora più scalpore dell'esito della coppia sono state alcune parole pronunciate da Filippo, che non sono state apprezzate da tutti.

Le parole di Bisciglia

«Secondo me questo percorso vi ha fatto veramente bene, a me sembrate davvero cambiati. Vi vedo più grandi», ha detto Bisciglia, concludendo con un «Fai il bravo» rivolto a Giuseppe. Proprio questo dettaglio ha fatto pensare al pubblico che il conduttore possa aver avuto un ruolo attivo nel riavvicinamento della coppia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 08:37

