​Temptation Island, Daniele (ex tentatore) conteso da Alessia Ligotti e Vittoria Egidi? Lui: «La sto conoscendo meglio...»

di Redazione web

I protagonisti di Temptation Island stanno facendo parlare molto di loro negli ultimi giorni, grazie alle domande che numerosi fan del programma fanno loro e alle loro risposte molto lascive. Purtroppo non c'è Filippo Bisciglia a mostrare i video di ciò che succede fuori dagli schermi di Instagram, ma a questo possiamo porre rimedio. Poche ore fa, Daniele Schiavon, ex tentatore, ha risposto ad alcune domande e ha rivelato cosa sta succedendo tra lui e le ex fidanzate Alessia Ligotti e Vittoria Egidi.

Andiamo a scoprirlo insieme.

Uomini e Donne, ex tentatore ed ex corteggiatore verso il trono? Totonomi

Temptation Island, Perla Vatiero: «Questa fede me l’ha regalata...»

Daniele Schiavon tra Alessia e Vittoria

Daniele Schiavon, ex tentatore di Temptation Island, ha risposto ad alcune domande che le fan gli hanno fatto sul suo profilo Instagram. Tra queste, una di quelle che ha fatto più scalpore è stata quella su Alessia Ligotti.

La domanda chiedeva il pensiero personale sulla giovane ex fidanzata e Daniele ha risposto: «Durante il programma abbiamo parlato poco. Ultimamente ci scriviamo e la sto conoscendo meglio. È una ragazza dolce e sensibile», mentre, su Vittoria Egidi ha dichiarato che tra loro due c'è una profonda amicizia.

Che stia nascendo un nuovo amore tra Daniele e Alessia? Restiamo in attesa di scoprire come andrà a finire tra i due e se son rose...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Agosto 2023, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA