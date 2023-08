Daniele De Bosis: «Dopo Temptation Island non sono stato bene, mi è crollato il mondo addosso»

di Redazione Web

Daniele De Bosis, nelle ultime ore, ha sentito il bisogno di pubblicare sul suo profilo Instagram un testo scritto: un resoconto della sua esperienza nel viaggio dei sentimenti di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia.

Durante il programma Daniele era fidanzato con Vittoria Egidi; purtroppo però entrambi si sono avvicinati a due tentatori: lei con Edoardo Corianò mentre lui con Benedetta Pascali. Alla resa dei conti, Vittoria e Daniele hanno scelto di porre fine alla loro storia d'amore. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha scritto Daniele sul suo profilo Instagram.

«Chiedo scusa se non ho mai ringraziato tutti con un post ma volevo essere certo di aver superato tutto - ha scritto Daniele De Bosis a corredo del post Instagram -.

Poi, ha aggiunto: «Oggi sto bene ma non un finto bene quello durante una serata o quando sto in compagnia ma lo stare bene “vero” anche a casa da solo a vedere un film senza l’ansia che attraversa il corpo. Tutto questo l’ho ottenuto anche grazie a voi, per il continuo supporto, per gli splendidi messaggi che ricevo tutti i giorni, per gli abbracci che mi date ogni giorno o semplicemente per una foto o per due parole scambiate perché mi stimate come persona. A me questo ha fatto davvero bene e mi ha aiutato a metabolizzare prima la delusione che ho avuto e fidatevi era davvero tanta, non lo auguro a nessuno».

