Temptation Island, Alessia e Lollo si stanno frequentando? Lei risponde così (e parla dell'ex Federico)

di Redazione Web

Al termine della sua avventura nel viaggio dei sentimenti di Temptatio Island, la 31enne triestina Alessia Ligotti ha risposto nelle ultime ore ad un bodxdi domande dei sui follower sul suo profilo Instagram. Come prima cosa, Alessia ha rivelato quali sono i rapporti con l'ex fidanzato Federico Viviani, a circa due mesi di distanza dalla partecipazione del reality condotto da Filippo Bisciglia. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Temptation Island, Alessia Ligotti si mostra sui social. I fan: «Sei irriconoscibile»

Temptation Island, Alessia Ligotti e le critiche degli hater: «Tutta rifatta dopo il reality»

Durante l'esperienza a Temptation Island, Alessia Ligotti ha creato una bella complicità con il tentatore Lorenzo Di Curzio che ha baciato davanti alle telecamere.

Poi, riguardo al suo rapporto attuale con l'ex tentatore Lollo, Ale ha aggiunto: «Me lo state chiedendo in tantissimi e voglio rispondere una volta per tutte a questa domanda. Io e Lollo non ci frequentiamo. Ho capito che siamo caratterialmente incompatibili».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Agosto 2023, 22:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA