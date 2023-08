Temptation Island, Alessia Ligotti e Francesca Sorrentino hanno litigato? Ecco quale sarebbe il motivo

di Redazione web

La decima edizione di Temptation Island è ormai terminata da diverse settimane e i protagonisti del reality show estivo targato Mediaset sono ritornati attivi sui propri profili social. In questi ultimi giorni, però, si continua a parlare di una possibile maretta tra due concorrenti all'interno del villaggio delle fidanzate: Alessia Ligotti e Francesca Sorrentino sarebbero ai ferri corti per una presunta gelosia nei confronti di un tentatore. La tensione tra le due è emersa durante un botta e risposta di Francesca con i suoi follower su Instagram.

La vicenda

Francesca Sorrentino, ex fidanzata di Manuel Maura, ha messo a disposizione dei suoi follower un box per le domande e qualcuno le ha chiesto: «Ma veramente Alessia ha smesso di seguirti?», quindi, Francesca ha risposto: «Così pare». Poi, un altro fan le ha chiesto: «Dicono che Alessia abbia smesso di seguirti perché sei al mare con Lollo (ex tentatore, ndr), è vero?», ed ecco la replice di Francesca: «Spero non sia vero perché altrimenti sarebbe follia per me». Durante Temptation Island, Alessia e il tentatore Lorenzo Di Curzio, soprannominato appunto Lollo, si sono scambiati alcuni baci e, poi, avrebbero continuato a vedersi, insieme anche a Francesca, al di fuori del programma. Sarebbe stata, quindi, proprio la vicinanza tra Francesca e Lorenzo ad avere infastidito Alessia, anche se, la prima continua a ribadire che tra lei e l'ex tentatore ci sia solo una bella amicizia.

La nuova vita di Francesca Sorrentino

Francesca Sorrentino ha lasciato l'ormai ex fidanzato Manuel Maura durante il falò di confronto. I due stavano insieme da diversi anni ma avevano attraversato moltissimi momenti di crisi che li avevano portati a lasciarsi più di cinque volte. All'interno di Temptation Island, Francesca ha scoperto i vari tradimenti di Manuel e proprio questo le ha fatto prendere il coraggio di dire "basta".

