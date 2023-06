Francesco Chiofalo paragonato a un concorrente di Temptation Island: «Volevo scrivergli ma mi ha bloccato»

di Redazione web

Francesco Chiofalo è stato uno dei grandi protagonisti di una delle prime edizioni di Temptation Island. All'epoca della sua partecipazione, faceva coppia fissa con la sua fidanzata storica Selvaggia Roma. I due, dopo essere usciti insieme dal programma, si lasciarono pochi mesi dopo. Ora, è acqua passata e, dopo una storia importante avuta con Drusilla Gucci, Chiofalo è tornato a parlare sui social proprio del reality show estivo al quale aveva partecipato ma, questa volta, per esprimere il proprio parere su un partecipante di questa edizione.

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, la gelosia è un ricordo: ​«Ho avuto paura di perderti». Lei: metteremo alla prova cosa hai capito

Francesco Chiofalo perde i documenti in aeroporto: «Sono disperato dall'altra parte del mondo». Cosa è successo

ma in che senso lenticchio2 ha bloccato lenticchio1 ovunque? pic.twitter.com/jeyHBMyZ9e — Paola. (@Iperborea_) June 30, 2023

Francesco Chiofalo ha risposto ad alcune domande dei suoi follower sul proprio profilo Instagram. Qualcuno gli ha chiesto: «Hai visto che a Temptation c'è un ragazzo che ti assomiglia?», il fan si riferisce a Daniele De Bosis, fidanzato di Vittoria. L'influencer (anche conosciuto come "Lenticchio", soprannome che gli aveva dato l'ormai ex fidanzata Selvaggia Roma) ha risposto: «Effettivamente io lui un pochino ci assomigliamo, anche se, però, non siamo la stessa persona. Cioè non è che basta avere quattro tatuaggi, fare palestra e avere lo stesso taglio di capelli per essere la stessa persona. Non penso che sia un'osservazione che a lui faccia stare bene essere paragonato a me. Nessuno è felice di essere paragonato agli altri. Cioè, tra poco le persone non si ricordano nemmeno i loro nomi e a lui lo chiamano "Lenticchio 2, Chiofalo", poi, sicuramente, qualche hater gli starà anche scrivendo che è la mia brutta copia. Io penso che lui preferirebbe avere commenti e opinioni riferite al suo percorso, mentre, l'unica osservazione che fa la gente è dire che assomiglia a me. Cioè, è terribile. Io sono contento che sia stata data a lui questo genere di possibilità, tant'è che volevo anche scrivergli su Instagram ma mi ha bloccato ovunque, non ho capito perché.

Francesco Chiofalo e il suo percorso a Temptation

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma, sebbene non stiano più insieme da anni, sono ricordati dal pubblico di Temptation Island perché, durante il loro percorso si sono sempre mostrati molto naturali e veri senza mai temere di esprimere le proprie emozioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Giugno 2023, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA