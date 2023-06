Temptation Island, Mirko deluso da Perla: «Volevo chiederle di sposarmi, ma non le vado più bene»

Perla scrive al Temptation Island perché per amore di Mirko si è trasferita a Rieti, ma ad oggi non è convinta della sua scelta perché sente di non essere felice. Il ragazzo è deluso «E' come se non facessi mai la cosa giusta».

Chi sono

Perla, 25 anni, nata e cresciuta a Salerno, ha un e-commerce da un anno.

A Temptation Island scrive Perla perché per amore di Mirko si è trasferita a Rieti, allontanandosi dalla sua città, dalle sue amiche e dalla sua famiglia, ma ad oggi non è convinta della sua scelta perché sente di non essere felice.

Da quando si è trasferita è insoddisfatta della vita che conduce «E' sempre apatico», quindi partecipa per capire se Mirko è la persona giusta con cui costruire un futuro. Mirko è sicuro di fare di tutto per far stare bene la sua fidanzata e non farle sentire la mancanza delle proprie abitudini e dei propri affetti.

Il problema per Mirko è che vede un muro davanti a sé, come se qualsiasi cosa facesse non fosse mai quella giusta «A dicembre volevo chiederle di sposarmi, poi però è saltato tutto. Se gli regalo un fiore giallo lei lo vuole rosse. Non gli sta bene nulla».

Mirko partecipa al programma per capire se la scelta di Perla di andare a vivere da lui sia giusta oppure no.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Giugno 2023, 23:24

