Temptation Island, Federico choc sulla fidanzata Ale: «Se le chiedo di leccare il prato, lo fa». Lei scoppia in lacrime

Ale e Federico stanno insieme da tre anni, mentre lei sogna di costruire qualcosa di importante, lui è estremamente indeciso. A scioccare i telespettatori, durante la diretta della prima puntata di Temptation Island, sono state le parole del programmatore di Triestre.

Chi sono

Ale, 31 anni. Receptionist al porto di Trieste. Convive con Federico, 31 anni, programmatore. Stanno insieme da tre anni e convivono da novembre 2021. A Temptation Island scrive Ale. L'indeciso tra i due è Federico.

Il programmatore durante la prima puntata di Temptation Island, in onda lunedì 26 giugno ha descritto la sua relazione con parole piuttosto pesanti: «Siamo persone molto diverse.

La reazione

Parole durissime che sono come un pugno in pieno stomaco per Ale: «È uno schifoso. Speravo mi dimostrasse qualcosa qua. Dovrei mollarlo e farmi la mia vita. Non lo faccio, perché sono cretina». Ma per la receptionist c'è un altro video, se possibile ancora più duro che Filippo Bisciglia le mostra durante il falò delle fidanzate.

«Lei è persa - dice nella clip Federico parlando con gli altri fidanzati - Se le dico, Alessia se mi pitturi tutto il prato di rosso con la lingua, ci sposiamo, lei lo fa. Viene qua e pittura tutto il prato con la lingua. Non mi dà il fuoco».

Alessia è un fiume di lacrime: «E allora perché sta con me? Cosa sono, un passatempo? Se sta così male con me non dovrebbe starci, io mi ritengo single, non me la merito una persona così».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 07:23

