Temptation Island: Isabella delusa chiede il falò di confronto immediato. Ecco cosa ha deciso Manu

Isabella ha chiesto nella prima puntata di Temptation Island, in onda lunedì 26 giugno su canale 5, il falò anticipato al suo fidanzato Manu, dopo aver visto i video in cui si lamentava di tutto quello che non gli piaceva di lei.

Chi sono

Manu, 27 anni, tranviere fidanzato con Isabella, 26 anni, lavora presso un’agenzia di organizzazione di eventi. Entrambi sono di Milano, vengono da due realtà socio economiche completamente diverse. Lui proviene da un quartiere popolare mentre lei ha sempre vissuto nel centro di Milano.

Stanno insieme da tre anni e mezzo. A Temptation Island​ scrive Manu perché è molto innamorato di Isabella, sogna un futuro con lei tant’è che vorrebbe anche andare a conviverci, ma non trova un punto di incontro su dove andare.

Isabella è certa dell’amore che prova per il suo fidanzato ed è sicura che i problemi che ci sono tra loro non dipendono dalla loro differenza sociale, ma dal carattere di Manu. Vuole partecipare al programma per vedere se Manu riesce finalmente a dimostrare di essere un uomo centrato.

La Delusione

Nel corso della puntata di lunedì 26 giugno Isabella ascolta gi innumerevoli sfoghi che Manu fa con gli altri fidanzati, è delusa e amareggiata «Se pensassi solo ai soldi o avolere quello che dice lui non stavamo insieme tutto questo tempo.

La Pr milanese non ha dubbi, vuole subito un falò di confronto, Filippo Bisciglia va al villaggio dei fidanzati a comunicare la sua decisione

La Reazione

Quando Bisciglia comunica a Manu che la sua fidanzata vuole il falò di confronto è spiazzato: «Ma dopo tre giorni che ci dobbiamo dire? Io ho detto la verità, sicuramente quello che ho detto non può farle piacere ma è la verità, sennò che sono venuto a fare».

Da come si mettono le cose il tranviere potrebbe non presentarsi al falò di confronto lasciando Isabella da sola e in attesa. Ma per sapere cosa succederà bisogna attendere il prossimo lunedì.

