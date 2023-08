Manila Nazzaro, dedica d'amore a Stefano Oradei: «Il primo pensiero che la mattina mi sveglia e l'ultimo che la notte mi culla»

di Redazione web

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono sempre più innamorati e, ultimamente, postano moltissime dediche social con annessi video e foto. L'ex Miss Italia e il ballerino di Ballando con le Stelle, nonostante le continue critiche che continuano a ricevere, ormai non si nascondono più e ogni occasione è buona per dedicarsi un pensiero o celebrare in qualche modo il loro grande amore. Così, nelle sue ultime storie Instagram, Manila ha pubblicato un pensiero dolce al suo compagno.

La storia Instagram di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro ha pubblicato una storia Instagram in cui si lascia immortalare davanti a uno splendido tramonto con il compagno Stefano Oradei. La showigirl, come sottofondo della storia sceglie uno dei brani più famosi di Max Pezzali, intitolato "Eccomi" e decide di dedicare un estratto in particolare al fidanzato.

Le due frasi che Manila evidenzia sono: «Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia» e poi «L'ultimo desiderio che la notte mi culla».

Stefano Oradei ha ripostato la dedica di Manila nel proprio profilo Instagram e ha aggiunto: «Il mio primo pensiero sempre! Ti amo».

Manila Nazzaro e i social

Manila Nazzaro, per la sua storia d'amore con Stefano Oradei, è continuamente presa di mira sui social, attaccata dagli hater che credono che tutte queste dimostrazioni di affetto siano alquanto esagerate. Inolte, alcuni continuano a ribadire che la showgirl sia stata falsa con l'ex compagno Lorenzo Amoruso con il quale aveva partecipato a Temptation Island.

