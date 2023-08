Manila Nazzaro, l'amore con Stefano Oradei in pasto agli hater. Lei risponde a tutti: «Ho scelto di essere felice»

di Redazione web

Manila Nazzaro, negli ultimi tempi, è stata travolta da feroci critiche per la sua storia d'amore con il ballerino di Ballando con le Stelle, Stefano Oradei. Gli hater si sono scagliati contro di lei perché credono che abbia avuto un atteggiamento ipocrita nei confronti del suo ex compagno, Lorenzo Amoruso. La showgirl, però, continua a ribadire che non deve spiegazioni a nessuno e che, soprattutto, solo lei sa cosa ha vissuto. Nelle sue ultime storie Instagram ha postato un lungo messaggio sul coraggio e la forza di scegliere la propria felicità.

La storia Instagram di Manila Nazzaro

Sotto l'ultimo post pubblicato, in cui si trova in spiaggia, Manila Nazzaro è stata ricoperta di critiche, fino a quando una fan non l'ha difesa a spada tratta scrivendo: «Di solito, chi muove critiche lo fa perché il problema nasce prima dentro di sé! Secondo me chi critica ha un problema di fondo. Ad esempio, quando uno scrive: "È bloccata, è in una relazione tossica e non ha il coraggio di "cambiare paio di scarpe". Non giudicate gli altri se non vi siete prima guardati dentro. Grazie Manila per la tua forza e il tuo coraggio».

Manila Nazzaro ha, quindi, ripostato il commento nelle proprie storie e ha scritto: «Fino a quando riceverò messaggi così, continuerò a pensare che ne vale sempre la pena.

La conclusione di Manila

Infine, Manila Nazzaro ha concluso dicendo: «Grazie a tutte voi che avete speso un momento per me, per non farmi sentire sola e sbagliata davanti a tanta cattiveria senza senso che mi è piovuta addosso perché ho semplicemente scelto... scelto di essere felice», con tanto di cuore rosso.

