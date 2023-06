Manila Nazzaro e Stefano Oradei non si nascondono più: «È amore puro». I dubbi dei fan: vediamo quanto dureranno

di Redazione web

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono diventati inseparabili. Da quando la showgirl ha annunciato la sua storia d'amore con il ballerino di Ballando con le Stelle, è raggiante e non cerca di nascondere più il compagno che, per mesi, è rimasto misterioso. Sui social, Manila ha postato varie foto in compagnia di Stefano e lo stesso fa anche lui con le storie Instagram. I due, ormai, vegono avvistati sempre insieme.

TheBordeline, Manila Nazzaro: «Quattro mocciosi viziati e senza cervello. Vi odio»

Manila Nazzaro e Stefano Oradei per la prima volta insieme in pubblico: i due si scambiano tenerezze sul red carpet

Il post di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro ha pubblicato una serie di foto in cui, in una, si trova con l'attuale fidanzato, il ballerino Stefano Oradei. Se, inizialmente, la storia tra i due era rimasta all'oscuro dei riflettori, ecco che, invece, ora, non si nascondono più e, infatti, postano molte immagini e video che li riprendono in varie situazioni della vita quotidiana. Dopo l'esordio di coppia al Red Carpet per i 70 anni di Minerva Pictures, organizzato a Palazzo Brancaccio a Roma, Manila e Stefano non hanno più esitato a comparire insieme anche sui social.

I commenti dei fan

Nonostante sotto il post la maggior parte dei commenti sia positiva, c'è qualcuno che storce il naso davanti alla foto di Manila Nazzaro e Stefano Oradei che si tengono per mano. Alcuni utenti social hanno scritto: «Tutto questo ostentare non lo capisco... vediamo quanto durano», «Io aspetterei un minuto prima di parlare di "grande amore"» oppure ancora «Secondo me non sono bene assortiti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA