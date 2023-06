Manila Nazzaro e Stefano Oradei per la prima volta insieme in pubblico: i due si scambiano tenerezze sul red carpet

di Redazione web

Manila Nazzaro e Stefano Oradei non si nascondono più. La showgirl e il ballerino fanno coppia fissa, ormai, da diverso tempo e se, prima, erano più restii ad apparire in pubblico, ora non più. Per la prima volta, da quando stanno insieme, hanno sfilato davanti ai fotografi che, molto sorpresi, non hanno voluto perdersi nemmeno un momento della coppia che è apparsa molto felice e sorridente. Più volte, Manila ha dichiarato che la relazione che sta vivendo in questo momento la rende serena.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, la prima foto ufficiale (con dedica): «Non si comanda al cuore»

Manila Nazzaro e Stefano Oradei ormai non si nascondono più: «Sei puro amore»

Entrambi elegantissimi e vestiti di nero: Manila con un vestito lungo e uno spacco vertiginoso, Stefano con smoking e papillon. Sono arrivati così, alla cerimonia dei 70 anni di Minerva Pictures, che si è tenuta a Roma a Palazzo Brancaccio, la showgirl e il compagno che hanno posato sorridenti davanti ai fotografi che continuavano a chiamarli per chiedere loro di posare. Alcuni chiedevano, urlando a gran voce: «Bacio, bacio!», ma i due si sono limitati a scambiarsi qualche sorriso complice e un timido bacino sulla guancia.

Nonostante i rumors circolassero da tempo, e fossero stati confermati anche da diretti interessati, questa è stata la prima apparizione pubblica della nuova coppia che, al mondo dei social, piace già parecchio.

Manila Nazzaro: «Con Lorenzo Amoruso una relazione tossica. Stefano Oradei? Anima rara»

Manila Nazzaro e l'amore

Manila Nazzaro sembra aver ritrovato la serenità nella sua vita sentimentale. La showgirl ha più volte ribadito di essere molto felice in questo momento della sua vita e, soprattutto, di avere capito che la storia che stava vivendo prima, ovvero quella con Lorenzo Amoruso, era in realtà una relazione tossica, che non le faceva bene.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Giugno 2023, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA