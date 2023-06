Manila Nazzaro: «Con Lorenzo Amoruso una relazione tossica. Stefano Oradei? Anima rara»

di Redazione Web

Manila Nazzaro è da pochi giorni uscita allo scoperto con Stefano Oradei, dopo l'addio a Lorenzo Amoruso. A quanto pare, la showgirl e l'ex calciatore non si sono lasciati nel migliore dei modi. Infatti, nelle ultime ore Manila Nazzaro ha rilasciato un'intervista in cui ha dichiarato di aver chiuso la relazione con Stefano Oradei perché era diventata «tossica». Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

La rivelazione di Manila Nazzaro

Nel corso dell'intervista la showgirl è tornata a parlare della fine del rapporto con l'ex calciatore. A riguardo, Manila si dice sicura che non avrà ripensamenti. «Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo - ha raccontato Manila Nazzaro -. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica. Non ho ripensamenti, perché lui ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto. Ora sono contenta, sto benissimo e mi sento piena di energia e di entusiasmo», ha sottolineato la showgirl in un'interivasta a Confidenze.

Manila Nazzaro e le sue parole su Stefano Oradei

Nei giorni scorsi è stata diffusa l'indiscrezione secondo la quale Manila Nazzaro starebbe frequentando Stefano Oradei, ex ballerino di Ballando con le Stelle. La showgirl ha dichiarato che Stefano quando è insieme alle sue amiche fa balletti su TikTok, in particolare con Matilde Brandi. «Lo conosco da anni ed è una persona speciale nella mia vita, un'anima rara per educazione e dolcezza».

Poi, ha concluso: «Per il mio futuro mi auguro che arrivi un nuovo amore meraviglioso.

