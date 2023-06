Manila Nazzaro e Stefano Oradei, la prima foto ufficiale (con dedica): «Non si comanda al cuore»

di Redazione Web

Manila Nazzaro esce allo scoperto e dopo giorni di gossip mostra un bel mazzo di fiori mentre si trova in macchina con un uomo e tagga Stefano Oradei, ballerino di Ballando con le Stelle con il quale sembra avere quindi ufficialmente una relazione. Dopo la fine della sua storia con Lorenzo Amoruso, l'ex gieffina ha deciso di voltare pagina, ma non è stato semplice.

Gli attacchi sui social

Manila ha raccontato di essere stata duramente attaccata sui social per aver lasciato il suo ex. Ha parlato della storia con Lorenzo come di un rapporto tossico, una relazione in cui lei non si trovava più bene e dove sentiva di viaggiare a una frequenza diversa rispetto alla sua. Amoruso pare però non abbia preso bene la sua decisione e questo ha avuto anche una risonanza mediatica, portando la Nazzaro ad essere attaccata.

L'ufficializzazione

Dopo giorni difficili Manila si è sfogata, ha detto la sua e alla fine ha deciso di uscire allo scoperto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 14:16

