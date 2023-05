Manila Nazzaro, la prima foto insieme con Stefano Oradei. Poi la frecciatina a Lorenzo Amoruso

di Redazione Web

La relazione tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei sembra essere ormai ufficiale, tanto che dal web spuntano anche le prime foto dei due insieme. Dopo la fine della storia con Lorenzo Amoruso l'ex Miss Italia ha deciso di voltare pagina e pare sia innamorata del ballerino di Ballando con le Stelle. Da giorni si vocifera di una loro frequentazione, poi sono arrivati dei timidi indizi sui social, ora le foto insieme.

La frecciatina social

Dopo che Manila a Verissimo aveva confermato la fine della relazione con Amoruso, parlando di ormai diverse linee d'onda, Lorenzo le aveva lanciato una frecciatina, facendo capire che aveva un altro uomo. Manila non ha mai risposto alle provocazioni fino a ieri, quando in una Instagram story ha scritto che per giudicare dovremmo conoscere tutti i retroscena e tante cose che però non si sanno, concludendo dicendo che per rispetto ed educazione non parla.

La foto insieme

Intanto Pipol Gossip ha pubblicato la prima foto di Manila e Stefano insieme.

