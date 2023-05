Manila Nazzaro e Stefano Oradei allo scoperto, gli indizi social svelano l'amore: «Il mio tutto sei tu»

di Redazione Web

Manila Nazzaro e Stefano Oradei non sembrano nascondersi più. Dopo la fine della relazione con Lorenzo Amoruso, l'ex gieffina avrebbe voltato pagina iniziando una frequentazione (che però sembra essere molto di più) con il ballerino di Ballando con le Stelle. Da qualche giorno erano arrivate segnalazioni di diversi avvistamenti insieme, ma i due hanno mantenuto sempre un profilo molto basso, ora sembrano essere pronti ad uscire allo scoperto.

Coincidenze?

Nella giornata di ieri Manila è stata taggata nella stessa ora e nello stesso ristorante postato poi nelle storie da Stefano che però si lascia andare a delle dichiarazioni molto importanti. Il ballerino, mostrando la spendida vista mare, lascia nelle storie delle parole che fanno credere che sia innamorato. Il primo è un semplice hashtag "#magia" ma a questo segue un'altra storia, di questa mattina, in cui scrive: «Che poi l'energia e l'entusiasmo sono tutto, e il mio tutto sei tu».

Parole d'amore

Non è chiaro a chi si riferisca, visto che non ci sono tag, ma i fan più attenti, notando anche la presenza di Manila, hanno pensato che la dichiarazione di amore sia proprio per la Nazzaro che invece continua a non mostrare nulla sui socia.

