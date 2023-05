Manila Nazzaro, addio a Lorenzo Amoruso: il nuovo compagno è un volto noto della tv

di Redazione Web

Manila Nazzaro ha un nuovo amore. A lanciare l'indiscrezione è stato proprio l'ex compagno della donna, Lorenzo Amoruso, che non ha mai nascosto il dispiacere per la fine della sua relazione. Manila, in diverse interviste ha spiegato di aver deciso di mettere un punto al suo rapporto perché lei e Lorenzo viaggiavano ormai su due diverse linee d'onda e non sembravano procedere nella stessa direzione.

Il nuovo amore

Voltata pagina Manila si sarebbe però rifatta una vita e Today pare abbia anche individuato chi sia il suo nuovo compagno. Il sito ha pubblicato un’esclusiva secondo la quale la Nazzaro starebbe frequentando un altro uomo appunto, che sarebbe però un volto noto della tv. Si tratterebbe di Stefano Oradei, ballerino di Ballando con le Stelle. La loro relazione sembra andare avanti da un po', anche se i due hanno deciso di essere molto riservati.

I dettagli

Manila e Stefano sarebbero andati insieme al compleanno di Valeria Marini, e proprio in quella occasione molti presenti non hanno potuto non notare la loro grande complicità. Secondo le parole di Amoruso, i due starebbero insieme già da un po', cosa che non ha nascosto, essere per lui motivo di sofferenza e delusione.

