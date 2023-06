Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso e le accuse di tradimento: lei si sfoga sui social e lui risponde così

di Redazione web

Manila Nazzaro si è sfogata sulle sue storie Instagram perché nell'ultimo periodo le stanno arrivando insulti e insinuazioni su presunti tradimenti da hater e non solo. La showgirl ha da poco ufficializzato la sua nuova relazione con Stefano Oradei, insegnante di ballo, ma non tutti l'hanno presa bene. L'ex fidanzato Lorenzo Amoruso ha, infatti, da subito insinuato che tra i due (Manila Nazzaro e Stefano Oradei) ci fosse una relazione da prima che lui e Manila si lasciassero. Manila Nazzaro si è difesa dalle accuse di tradimento, però negli ultimi giorni, gli hater si sono scagliati su di lei. Questo l'ha portata a sfogarsi sulle sue storie Instagram. Andiamo a vedere che cosa ha scritto.

Manila Nazzaro si sfoga sulle storie Instagram

Manila ha pubblicato tre storie Instagram interamente scritte, in cui dice: «Sono giorni ormai che nel mio profilo leggo solo commenti di questo genere: VERGOGNATI, FAI SCHIFO. ll tutto al limite della diffamazione e sciacallaggio mediatico. Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti, ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica. Perché praticate odio sui social? Tutto questo perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata, perché ho avuto il coraggio di scegliere di essere felice. Care donne abbiate il coraggio di scegliere con fierezza chi avere accanto anche se a noi donne questa libertà non viene nè perdonata, nè compresa. Quando racconto che la felicità costa, mi riferivo anche a questo.

Uno sfogo che Manila Nazzaro custodiva da molti giorni e si è sentita di condividere con i suoi follower e hater per cercare di fermare questi ultimi.

La risposta dell'ex fidanzato Lorenzo Amoruso

Questa mattina, Lorenzo Amoruso ha risposto allo sfogo della sua ex postando una frase sulle sue storie di Instagram, dove dice: «Mentre le parole fanno a gara, i gesti tagliano il traguardo».

Sembra proprio essere una frecciatina allo sfogo di Manila Nazzaro, la quale, per adesso non ha ancora risposto.

Restiamo in attesa di vedere come si evolverà la situazione tra i due.

