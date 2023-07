Manila Nazzaro difende Emma dagli hater: «Togliete i social a questa gente di m***»

di Redazione web

Manila Nazzaro si è espressa in merito al "caso Emma" che, nei giorni scorsi, ha fatto molto discutere. La cantante, infatti, dopo un'esibizione, è stata vittima di bodyshaming da parte di un utente social che l'aveva offesa scrivendo: «Emma tra poco spacca il palco se continua così». La conduttrice, quindi, ha deciso di esprimere il proprio pensiero tramite le sue storie Instagram nelle quali appoggia l'artista pugliese.

Manila Nazzaro ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram in cui difende Emma dai commenti degli hater. La cantante, dopo essere stata vittima di bodyshaming, aveva scritto sui social: «Buongiorno dal mediovevo. Per la signora Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di m***. Fai schifo Claudia, immensamente schifo». Manila Nazzaro ha, quindi, scritto: «Andatevi a trovare un lavoro o un hobby anziché sputare veleno e disagio sui social.

Nel frattempo, la storia d'amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei procede a gonfie vele. I due sembrano essere più innamorati che mai e continuano a pubblicare teneri scatti di coppia sui rispettivi profili Instagram.

