«Emma Marrone spacca il palco per il suo peso». La cantante risponde all'hater: togliete i social a 'sta gente di me**a

Mostrare il proprio corpo per molti è difficile. Ci si può sentire puntati gli occhi addosso e costantemente giudicati e questo potrebbe portare un'enorme insicurezza. Tuttavia, nonostante molti hater continuino a fare body shaming e criticare Emma Marrone, la cantante riesce sempre a trovare la risposta giusta senza lasciarsi intimorire. «Emma tra poco spacca il palco se continua così», ha commentato una hater. Ma andiamo a vedere qual è stata la risposta della cantante.

I corpi nella nostra società non sono mai solo corpi, si portano dietro costrutti, regole, richieste, pressioni. Il risultato? Si identifica il problema del body shaming che ormai è un'espressione frequente nel nostro linguaggio comune. Ma Emma Marrone, per l'ennesima volta, non si è lasciata impaurire dai commenti da una hater.

«Buongiorno dal Medioevo - ha scritto Emma Marrone a corredo di uno screen pubblicato nelle sue Instagram stories -.

Del resto non è la prima volta che Emma si trova a rispondere agli attacchi da parte degli hater sul suo aspetto fisico. La cantante ha mostrato un grande esempio di coraggio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 17:09

