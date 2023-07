Emma Marrone allontana l'addetto alla sicurezza durante il concerto: «Ecco perché l'ho fatto», e risponde agli hater così

di Redazione Web

«Se mi avessero scortata mi avreste detto che sono montata. Siete cattivi e incoerenti». Sono queste le parole di Emma Marrone con le quali ha definito gli hater che l'hanno criticata per aver allontanato un addetto della security durante la sua esibizione al Festival del Mare a Campomarino di Maruggio, in Puglia. La cantante ha voluto mettere fine a questa polemica che l'ha coinvolta nelle scorse ore con uno sfogo nelle sue Instagram stories. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Lasciate in pace questa donna per carità di Dio pic.twitter.com/2fZccNT1Ku — angelica (@______Angelica_) July 10, 2023

Lo sfogo di Emma Marrone

Vorrei sprecare un minuto della mia vita per spegnere sul nascere l'ennesima polemichetta del giorno - ha commentato Emma Marrone nelle sue Instagram stories -.

Poi, la cantante ha concluso: «Era una situazione tranquilla. Quando ho deciso di andare tra il pubblico me li sono trovati indietro. Ho fatto quel gesto per farli andare via perché non era necessario. Ero tranquilla e mi faceva piacere fare le foto con le persone.

