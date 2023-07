Emma Marrone, caldo torrido a Milano? Lei ha la soluzione: ecco quale

di Redazione Web

Caldo torrido? Emma ha la soluzione. La cantante è tornata a Milano dopo un tour in diverse città d'Italia e qualche giorno nella sua casa natale a Lecce. Ma Milano non l'accoglie bene, anzi. «34 gradi» scrive nella sua storia Instagram Emma, mostrando anche la città nella posizione gps. Nello scatto si vedono solo le sue gambe distese sul letto e l'armadio di fronte, con le finestre palesemente chiuse per scansare il caldo. Ma ecco che la cantante salentina fornisce un'ottima soluzione ai fan...

La soluzione

Non lascia tregua il caldo arrivato a Milano, e Italia, da giorni, tanto che in molti stanno soffrendo per le temperature altissime. Ma ecco che Emma ha la soluzione: «Raga io non esco» scrive ironicamente nella stessa stories Instagram, provocando le risate dei fan. Chiudersi in casa e non esporsi al sole? Emma scegli di fare così. E in molti la sostengono, visto che sembra l'unico modo per scansare il caldo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 22:51

