Emma Marrone, Tony Effe si spoglia in strada e lei lo riprende: «Sei una rockstar»

di Redazione Web

Che tra Emma Marrone e Tony Effe ci sia una bella amicizia ormai è evidente a tutti. Nonostante i numerosi gossip sulla coppia, la cantante ha smentito il coinvolgimento sentimentale. E proprio nelle ultime ore, Emma ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories che non è passato inosservato ai suoi fan ed è immediatamente diventato virale. Cosa è successo? Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Emma Marrone spacca il palco per il suo peso». La cantante risponde all'hater: togliete i social

Emma Marrone festeggia in barca il doppio disco d'oro: «Due è meglio di uno. Grazie a tutti»

Emma Marrone ha pubblicato nelle sue Instagram stories un video in cui riprende Tony Effe in intimo mentre si cambia in tangenziale. Naturalmente il video è diventato virale ma i fan si sono divisi: c'è chi si è mostrato divertito in merito all'accaduto e chi invece, non ha apprezzato questo gesto. La cantante, invece, si sente che sorride durante la ripresa ed ha esclamato: «Mamma mia, Tony sei una rockstar. Bravo amo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA