Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono inseparabili: «Mi emoziona tutto di noi»

di Redazione web

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono ormai inseparabili e su Instagram postano in continuazione foto e storie da piccioncini. In questo momento, stanno trascorrendo alcuni giorni di relax in Calabria, più precisamente a Tropea, dove non sono mancati gli scatti romantici e le dediche d'amore che la showgirl e il ballerino di Ballando con le Stelle si dedicano a vicenda.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sempre più innamorati: «Il dono più bello sei tu»

Manila Nazzaro e Stefano Oradei non si nascondono più: «È amore puro». I dubbi dei fan: vediamo quanto dureranno

Il post di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro ha pubblicato un post sul proprio profilo in cui mostra ai suoi fan che si trova a Tropea. La showgirl calabrese ha scritto: «Tropea in love» e il commento del suo fidanzato Stefano Oradei non è tardato ad arrivare. Il ballerino, infatti, ha scritto: «Splendi, ti splendi immensamente». Ma non è finita qui con le dediche. Infatti, Manila ha dedicato al suo amato il tramonto di Tropea e lui, in tutta risposta, ha pubblicato una foto dell'ex Miss Italia scrivendo: «La più bella dell'universo e oltre sei tu e solamente tu». Insomma, i due sono davvero innamorati e sembrano fare molto sul serio. In tutte le dichiarazioni che ha rilasciato, Manila è apparsa entusiasta del sua storia d'amore e ha descritto il compagno come "un uomo gentile e con l'animo d'altri tempi".

La fine della storia con Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro, ora, ha ritrovato l'amore con Stefano Oradei ma il suo cuore in passato ha sofferto molto. Prima il fallimento di un matrimonio che, però, le ha regalato ciò che di più caro ha, ovvero i suoi bambini e, poi, la fine tormentata della relazione con Lorenzo Amoruso con il quale aveva anche partecipato a Temptation Island.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Luglio 2023, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA