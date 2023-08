Emma Marrone in bikini, il commento alla foto che non ti aspetti: «A quest'età un costume intero sarebbe meglio»

di Redazione web

Emma Marrone si sta godendo le sue vacanze con la sua famiglia e, nonostante si stia dedicando al relax più totale, comunque tiene sempre aggiornati i suoi follower con vari post nel proprio profilo Instagram. Così, anche nelle scorse ore, ha pubblicato una serie di foto che la ritraggono a bordo piscina in bikini e alcuni fan hanno avuto (nuovamente) d ridire sul suo fisico. Recentemente, la cantante è stata vittima di bodyshaming.

Emma Marrone, Tony Effe si spoglia in strada e lei lo riprende: «Sei una rockstar»

«Emma Marrone spacca il palco per il suo peso». La cantante risponde all'hater: togliete i social a 'sta gente di me**a

Il post Instagram di Emma Marrone

Emma Marrone ha pubblicato un post Instagram in cui mostra la sua abbronzatura in bikini verde e scrive: «Baciata dal sole (forse troppo)», ironizzando sul fatto che si sia quasi scottata e, infatti, il segno lasciato dal costume evidenzia i rossori sulla sua pelle. A rovinare la serie di immagini simpatiche della cantante, alcuni commenti degli hater che hanno scritto: «Un costume intero forse a questa età sarebbe meglio...». Emma (39 anni) non ha prestato minimamente attenzione al commento lasciato sotto alle foto, anche perché, proprio negli ultimi tempi, è stata vittima più volte di bodyshaming. In quel frangente, a difendere la cantante erano intervenuti vari vip tra cui, anche, Manila Nazzaro che aveva evidenziato come sarebbe giusto togliere i social a certe persone.

Emma e le critiche degli hater

Emma, quando è stata attaccata dalla hater che le aveva detto «il palco non avrebbe sostenuto il suo peso», aveva risposto che certi commenti facevano davvero schifo e che avere certe percezioni del corpo fosse un comportamento medievale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA