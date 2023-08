Manila Nazzaro ritrova il sorriso con Stefano Oradei: «Sono felice perché sono amata follemente»

di Redazione web

Manila Nazzaro è più felice e innamorata di quanto non lo sia mai stata e ci tiene a ribadirlo quasi ogni giorno attraverso le storie e i post che pubblica sul proprio profilo Instagram. La showgirl, molto spesso, rimarca questa sua serenità e contentezza perché vorrebbe trasmettere un messaggio di positività attraverso i suoi canali social, dato che, proprio per la sua storia d'amore con il ballerino Stefano Oradei, ultimamente è stata molto attaccata. La speaker radiofonica ha pubblicato un suo pensiero sulla felicità e sul motivo per il quale lei è finalmente felice.

Manila Nazzaro è molto attiva sui propri profili social, soprattutto su Instagram dove, ogni giorno, pubblica storie, video, foto o reel e, spesso, si trova in compagnia del suo nuovo compagno, il ballerino Stefano Oradei. Nell'ultimo filmato pubblicato, la showgirl ha espresso il suo pensiero in merito al motivo per cui, a oggi, si sente davvero felice. A ridosso di un video in cui balla con il fidanzato, Manila ha scritto: «Sapete perché sono felice? Perché la felicità è come il karma...

Manila Nazzaro ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram dove balla con Stefano Oradei. I due sono molto complici e non riescono a staccare gli occhi l'uno dall'altra. La showgirl, come didascalia, ha scritto: «Mi concederesti un ballo sul mare? Portami dove non serve sognare».

