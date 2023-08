Temptation Island, ombra sull'amore tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti: spunta l'ex di lei

di Redazione Web

Tra le coppie più note di Temptation Island, Mirko Brunetti e Greta Rossetti hanno conquistato di certo la pole position. Dopo essere usciti insieme dal programma, i due hanno continuato la propria conoscenza presto sfociata in una storia d’amore. Archiviata l’ex fidanzata Perla, il ragazzo ha ritrovato il sorriso e la serenità al fianco della nuova fidanzata, ex tentatrice. Come ha spiegato lui stesso su Instagram, la coppia è sempre più complice, ma ecco che a rischiare di minare la loro stabilità, è il recente gossip sul presunto riavvicinamento di Greta all’ex fidanzato Eugenio Colombo.

Greta rivede l’ex Eugenio. Mirko interviene e dice cosa ne pensa #TemptationIsland pic.twitter.com/IABIrIbZdH — disagiotv (@disagio_tv) August 28, 2023

L'evoluzione

I due sarebbero stati pizzicati insieme negli scorsi giorni e, sebbene la Rossetti abbia chiarito di aver conservato un rapporto di amicizia con l’ex, i sospetti sono tanti.

La serenità

L’ex di Temptation Island ha spiegato di essere tranquillo, di aver conosciuto l’ex fidanzato di Greta Rossetti e che non ci sarebbero gelosie né tradimenti in corso: «Comunque in ogni caso io sono ed ero a conoscenza di tutto. Ho conosciuto Eugenio, che è una bravissima persona e un papà meraviglioso, ho conosciuto i bimbi in videochiamata l’altra sera a cena». E aggiunge che la storia d’amore con Greta prosegue nel segno della fiducia più totale: «Quindi ragazzi, io e Greta stiamo benissimo insieme. Lei mi ha sempre parlato delle sue amicizie, io le ho sempre parlato delle mie amicizie. Io mi fido di lei e lei si fida di me. Stiamo benissimo insieme. Quindi potete dire tutto quello che volete».

