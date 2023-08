Raimondo Todaro, matrimonio al capolinea con Francesca Tocca: «Ecco i retroscena»

di Redazione Web

Sembra che la nuova crisi sulla separazione tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca abbia un fondo di verità. ll gossip è cominciato quando Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione di una sua seguace, che assicurava di aver visto la coppia litigare in un ristorante di Villasimius, in Sardegna. Ecco che subito è scoppiato il caso: alcune mosse social dei diretti interessati, poi, hanno alimentato i rumors: citazioni a mo' di frecciatine da parte di lei e storie malinconiche di lui. Inoltre, l’esperta di gossip aveva ricevuto un’altra segnalazione di un utente, in cui si diceva che i due si sarebbero lasciati. Difatti, dopo aver lasciato la Sardegna separatamente, il professore di Amici sarebbe scappato nella sua Sicilia da solo. Qual è la verità?

La crisi

Sembra quindi che la situazione non sembra essere migliorata.

ll passato

Questa non sarebbe la prima crisi dei due. Era il 2020 e dopo tanti anni insieme e una figlia, Jasmine, nata nel 2013, Raimondo e Francesca si lasciarono. La loro separazione fece molto scalpore, dato che, nel frattempo, Tocca iniziò una relazione con uno degli allievi di Amici 19, Valentin Dumitu. La frequentazione, durò poco e i due si rimisero insieme. Tutto sembrava essere tornato alla normalità, ma qualcosa ora si è rotto. Bisognerà attendere per capire come si evolveranno le cose nel matrimonio dei ballerini e per scoprire se la crisi verrà definitivamente ufficializzata.

