Amici, Kledi Kadiu e l'addio al programma: lite con Maria De Filippi? «Ecco la verità»

Quando si parla di Amici di Maria De Filippi, il nome di Kledi Kadiu. Dopo aver lasciato lo show, l'ex ballerino torna a raccontarsi, svelando la verità che si cela dietro la sua uscita di scena. É ormai risaputo che Kledi sia stato per anni un’icona molto amata dall’occhio pubblico, tanto che molti fan si chiedono ancora quale sia il motivo legato all’addio di Kledi ad Amici. Ed ecco che ora arriva la risposta...

ll motivo

In una intervista, Kledi chiarisce così: «Semplicemente ho cambiato città e per me sarebbe molto difficile la quotidianità negli spostamenti per intervenire in ogni puntata, ecco perché sono andato via”, fa sapere tra le dichiarazioni rivelatrici, il ballerino, coreografo e insegnante di ballo, Kledi Kadiu».

La carriera

Dal 2013 al 2017, il sex simbolo intramontabile e ballerino originario di Tirana in Albania, oggi 49enne, ha collaborato con il talent show di Amici, e molti facevano fede al gossip secondo cui l’albanese abbia lasciato il talent per un triste motivo: un forte dissidio tra lui e la padrona di casa ad Amici, Maria De Filippo, tale da provocare l’uscita di scena dell’albanese.

