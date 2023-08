Amici, nuovo amore per Martina Miliddi? «E' fidanzata con un ballerino professionista»

di Redazione Web

Nuovo amore per Martina Miliddi? L'ex allieva di Amici sarebbe fidanzata con un noto professionista del corpo di ballo. Si tratta di Spillo, ovvero Simone Milani, volto conosciuto tra i ballerini professionisti del talent show di Canale 5 per i telespettatori. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, su segnalazione di un utente: «Volevo segnalarti se non sai già, che Martina Miliddi (ex di Aka7even) attualmente è fidanzata con Spillo, professionista di Amici».

La rinascita

Sembra proprio, quindi, che la ballerina abbia ritrovato l’amore dopo la fine della sua ultima relazione con Aka7even.

ll gossip

Nessuna conferma ufficiale da parte di Martina e Spillo. Nessuno dei due ha commentato l’indiscrezione di queste ore. Ma è possibile comunque notare qualche movimento sui social network. In particolare, su Instagram, si scambiano sempre dei ‘like’ con i loro rispettivi profili ufficiali. Non resta che attendere una conferma da parte dei due...

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 20:50

