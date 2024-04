Bianca Censori quasi nuda, a cena con Kanye West vestita "da preservativo"

di Morgana Sgariglia

Bianca Censori è andata in un ristorante di Los Angeles con Kanye West vestita come un condom. Aveva un vestito senza spalline di latex trasparente che sembra rivelare una completa nudità sotto, completati da gambaletti e sabot aperte rosa shocking. Kanye West, invece, con la solita tuta nera col cappuccio, tutto coperto, in una mossa ormai programmatica per far spiccare solo sua moglie agli occhi dei fotografi e dei passanti.

Gli scandalosi outfit precedenti

Censori non è nuova all'esibizionismo a cui la sottopone il rapper, che secondo molte speculazioni, la starebbe manipolando.

Bianca Censori Looks Completely Naked Under Condom-Style Dress with Kanye | Click to read more 👇 https://t.co/FenuD7TVIX — TMZ (@TMZ) April 8, 2024

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 21:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA