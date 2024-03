Kanye West e Bianca Censori, la rabbia del padre dopo il red carpet a Parigi: «C'è lui dietro. Questo non è amore, la controlla»

Un mini dress e degli "abbracci, decisamente spinti, che hanno fatto molto discutere. Il padre di Bianca Censori, Leo, chiede un confronto a Kanye West: «Questo non è amore», ha detto Censori, come scrive PageSix. L'uomo sostiene – si legge sul tabloid – che West stia trasformando sua figlia in "merce". Bianca Censori, che ha una famiglia e un compagno con un passato decisamente difficili, dopo aver presenziato alla Milano Fashion Week, a Parigi, per alcune sfilate, si è presentata sul red carpet con un outfit audace.