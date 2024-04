Bianca Censori, (di nuovo) seminuda, a Disneyland: «Com'è possibile che l'abbiano fatta entrare?»

di redazione web

Bianca Censori, moglie del rapper Kanye West, stupisce ancora una volta i paparazzi indossando un abito succinto durante una gita col marito a Disneyland. Le fotografie pubblicate sui social scatenano un acceso dibattito: alcuni follower la difendono, altri trovano inadatto il suo outfit per un parco divertimenti in cui sono presenti dei minori.

Rispetto ai look a cui ci ha abituati Bianca, in effetti, quello scelto per il parco giochi è uno dei più "casti" mai visti fino ad ora. Per l'occasione il rapper ha abbandonato il nero per un look total white. I due sono stati visti passeggiare mano nella mano e senza figli a seguito.

Il look sexy spiazza i follower

La designer e modella australiana Bianca Censori, 29 anni, ha lasciato tutti a bocca aperta presentandosi con un vestito cortissimo al parco di Disneyland nella giornatà di martedì 16 aprile. La ragazza è al vertice del gossip proprio per il suo modo audace di abbigliarsi: tutine semitrasparenti, intimo a vista, minidress sempre più attillati. Il marito, invece, veste sempre in modo casual e sceglie solitamente tute da ginnastica oversize. Capelli raccolti, stivali, Mini tuta color carne dal taglio appena sotto il sedere non è passata inosservata e i turisti presenti al parco si sono chiesti come fosse possibile che la direzione di Disneyland l'abbia lasciata entrare vestita così.

Sui social media, si è scatenata la polemica: «Qualsiasi non celebrità non avrebbe potuto fare ingresso al parco con quell'abito», ha scritto un utente. «Non c'è un codice di abbigliamento per entrare al parco», ha risposto un altro per difendere Bianca dalle critiche.

La tensione tra Bianca e Kanye West

Un'esperta di linguaggio del corpo, Judi James, ha osservato la coppia e ha dichiarato che Bianca Censori sembra molto nervosa accanto a Kanye. La James ha potuto visualizzare le fotografie di Bianca insieme all'e fidanzato Nick Forgiane e ha trovato in lei un sorriso e una leggerezza che con il marito rapper non ha. «Le immagini con Nick rivelano una donna diversa dalla celebrità che è oggi», ha detto l'esperta. Vicino a Kanye, al contrario, la modella sembra avere un atteggiamento artificioso e rigido.

