Kanye West si dà al porno, il progetto è pronto: «Lancio per questa estate»

Il tempo delle preghiere sembra finito per Kanye West, o forse ha trovato un nuovo modo per avvicinarsi a Dio. Il rapper 46enne lancerà uno studio pornografico entro questa estate, si chiamerà Yeezy Porn. Sembra che a West l'idea ronzi in testa da un po', ma ora «sembra assolutamente deciso a realizzarla», ha detto un suo portavoce al sito web di gossip Tmz, il primo a riportare la notizia.

L'ex marito di Stormy Daniels lancerà il suo studio

Il cantante ha contattato l'ex marito della pornostar Stormy Daniels - la stessa pagata da Trump per il silenzio sulla loro relazione durante le elezioni presidenziali 2016 nel processo Hush Money - Mike Moz, produttore nell'industria dei film per adulti, per metterlo a capo del progetto e dare il via al suo progetto.

L'atteggiamento controverso del rapper nei confronti del porno

Sembrano lontani i tempi in cui la star del rap affermava su Instagram: «Hollywood è un gigantesco bordello. La pornografia ha distrutto la mia famiglia». Si riferiva al matrimonio con la sua ex moglie, Kim Kardashian, 43 anni, con cui ha quattro figli, North, 10, Saint, 8, Chicago, 6, e PSalm, 4.

A dispetto delle sue parole, il porno sembrerebbe essere un'ossessione del rapper che ad ottobre 2022 ha condiviso su YouTube un video in cui mostrava un filmato hard ai dirigenti dell'Adidas durante un incontro di lavoro. «Il punto – spiegava uno degli uomini del team di Ye - è che questo video crea disagio ed è proprio quello che si prova quando qualcuno ruba le idee di quest’uomo e le sue creazioni, perché è come se si rubasse qualcosa a un bambino.

Nello stesso periodo, è uscito un'indagine di Rolling Stone secondo cui Ye aveva mostrato allo staff del suo brand Yeezy foto e video espliciti di Kardashian, dalla quale si era separato nel 2021 dopo sei anni di matrimonio. Un ex dipendente ha affermato che West aveva mostrato una foto «molto rivelatrice e personale» della reality star durante un colloquio di lavoro del 2018.

In un'intervista rilasciata a Tucker Carlson nell'ottobre del 2022, West ha criticato le pubblicità del brand della ex moglie, Skims, definendole «eccessivamente sessualizzate» e criticando il fatto che le vedessero anche le figlie.

Bye bye Sunday Service

Passano così in secondo piano i Sunday Service (messe della domenica) della chiesa itinerante di Kanye fondata a Los Angeles a gennaio 2019. I sermoni religiosi da 60 minuti su invito, pare fossero più dei concerti che delle riunioni in preghiera.

Le "messe" continuano ad essere "celebrate" ma si sono trasformate in sfilate di moda a cui hanno partecipato negli anni celebrità del calibro di Justin Bieber, Brad Pitt, Katy Perry, Idris Elba, Dave Chappelle, Bradley Cooper, Courtney Love, A$AP Rocky, Lil Nas X, Orlando Bloom, Marilyn Manson.

