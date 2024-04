Kanye West denunciato per percosse: «Ha picchiato un ragazzo che avrebbe molestato Bianca Censori»

di Morgana Sgariglia

Kanye West e Bianca Censori girano per Los Angeles in auto separate di apparentemente buon umore, poche ore dopo che il rapper è stato denunciato per percosse. La polizia sta infatti indagando su Ye per aver presumibilmente picchiato un ragazzo che il suo team sostiene abbia aggredito sessualmente Bianca. Fonti delle forze dell'ordine hanno detto al sito web di gossib Tmz che la coppia poi se ne sarebbe andata. Il ragazzo non avrebbe avuto bisogno di cure mediche.

I giri in automobile

I fotografi di Tmz hanno immortalato la coppia mercoledì 17 aprile nel traffico dell'ora di punta che viaggiava su veicoli diversi. Bianca Censori guidava la sua Porsche con un outfit normale e Ye un Cybertruck, entrambi all'apparenza sereni.

I precedenti

Questa non è la prima volta che il rapper finisce nel mirino legale. A gennaio 2023 era già stato indagato per percosse nei confronti di una fotografa con cui aveva avuto una lite. Kanye, molto arrabbiato, era arrivato a lanciarle il cellulare perché lei aveva continuato a registrare gridandogli, come a giustificare la sua insistenza: «Sei una celebrità!».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 16:51

