Justin Bieber nel ristorante di sushi delle star con le pantofole da orso Louis Vuitton. Il prezzo è da capogiro

di Morgana Sgariglia

Justin Bieber, 30 anni, è andato a mangiare sushi a West Hollywood con un paio di pantofole. È stato avvistato dai paparazzi mentre usciva dal ristorante più frequentato dalle celebrità, il Sushi Park di Los Angeles, con delle Louis Vuitton Tronchetto Footprint ai piedi.

Le pantofole di Louis Vuitton

Le ciabatte beige chiare in montone con il logo bianco LV e il motivo grafico caratteristico della maison appartengono alla sfilata uomo primavera-estate 2024 e sono firmate da Pharrell Williams. La loro particolarità è quella di avere la suola in gomma a forma di impronta di zampa d'orso. Negli Stati Uniti le calzature costano la bellezza di 2.470 dollari, circa 2.320 euro.

Bieber è un appassionato di ciabatte

Le pantofole erano abbinate ai pantaloni tuta di Balenciaga da 1.398 euro, una felpa con cappuccio beige, una giacca di pelle nera e un cappello da baseball. Il cantante è un appassionato di ciabatte di Louis Vuitton. Nel 2019 è stato beccato a New York con un paio in visone da 1.426 euro. Ha persino disegnato le sue in stile hotel per il suo brand Drew House, bianche con il logo del marchio sopra: uno smile giallo e nero.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 20:18

