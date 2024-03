Justin Bieber e Hayler in crisi, lei mette a tacere le male lingue: «Amore della mia vita, per tutta la vita»

di Alessia Di Fiore

Justin e Hailey Bieber sono una delle coppie più amate e chiacchierate del web, ma di recente hanno destato non poche preoccupazioni ai loro fan dopo che il padre di Hailey, Stephen Baldwin, ha pubblicato un video della pop star canadese con una scritta: «Cristiani, per favore, quando pensate a Justin e Hailey, prendetevi un momento per offrire una piccola preghiera affinché abbiano saggezza, protezione e stiano vicini al Signore».

Crisi amorosa?

Le preoccupazioni di una possibile crisi sono state messe a tacere dalla stessa Hailey, che in occasione del compleanno del marito ha condiviso sui social un carosello di romantiche foto e una dedica per i suoi 30 anni: «30!? È stato veloce. Le parole non potrebbero mai descrivere veramente la bellezza di chi sei. Buon compleanno a te… amore della mia vita, per tutta la vita», ha scritto Hailey.

