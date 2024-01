Golden Globes, Taylor Swift e Selena Gomez sparlano di un'influencer: «Ho chiesto la foto al fidanzato, ha detto di no»

La serata dei Golden Globes è sempre una delle più divertenti di Los Angeles. Un evento dove il cinema incontra la televisione, ma non solo: tra gli invitati ci sono anche cantanti, musicisti, influencer e Taylor Swift, la «persona dell'anno» secondo People e candidata al premio blockbuster con il suo "The Eras Tour", il film evento del suo concerto. Miss Swift ha trascorso una serata indimenticabile, soprattutto perché con lei c'era Selena Gomez, migliore amica da sempre e candidata con lo show "Only Murder in the Buildings" e si sa, il gossip è sempre dietro l'angolo in questo tipo di eventi.

some #GoldenGlobes tea😭😭



“i asked for a picture with him and she (kylie jenner) said no” – selena gomez



“with timothee?”



*selena nods* pic.twitter.com/LvO4dC6heK — pop culture gal (@allurequinn) January 8, 2024