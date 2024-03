Federica Pellegrini, Matteo Giunta culla Matilde con l'aspirapolvere: «Vedi il karma»

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati genitori della loro prima bambina Matilde, qualche mese fa, il 3 gennaio scorso, precisamente e, da quel momento in poi, sono una mamma e un papà impegnatissimi. La Divina posta spesso foto e video in cui è in compagnia del marito o della neonata, anche se, non la espone mai troppo sui social e, infatti, non ha mai mostrato il visino. Nelle ultime storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, Federica ha filmato Matteo che culla Matilde aiutandosi con... l'aspirapolvere e il motivo è presto detto.