Federica Pellegrini cambia taglio di capelli e torna alle origini: «Back to short». E i fan apprezzano il nuovo look

di Cristina Siciliano

Aria di cambiamenti per Federica Pellegrini: la Divina, a tre mesi dalla nascita di Matilde, è tornata più attiva che mai: in acqua e sui social. L'ex campionessa di nuoto con i suoi capelli ci gioca sempre, ma questa volta è tornata un alle origini con un taglio pulito, corto e minimalista: il pixie cut biondo ghiaccio. Pronta per inaugurare la stagione calda con un ciuffo styling messy, spostato su un lato. Federica ha così scelto un taglio sbarazzino, bagnato con gel: più adatto per il mood da neo mamma.

Federica Pellegrini cambia look

Un pixie cut super raffinato e semplice, quello di Federica Pellegrini. «Back to short.

La nascita di Matilde

Federica Pellegrini è diventata mamma della piccola Matilde lo scorso 3 gennaio, dopo «due mesi complicati», come aveva annunciato sul suo profilo Instagram. La Divina oggi non smette di pubblicare scatti con la piccola di casa, coccolata da mamma e papà Matteo Giunta.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 22:02

