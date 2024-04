Federica Pellegrini, il mistero delle carote «le lascia in giro per casa, mi vorrà dire qualcosa?» La Divina ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories che non è passata inosservata ai suoi follower







di Cristina Siciliano Federica Pellegrini è diventata mamma di Matilde il 3 gennaio 2024 «dopo due giorni complicati», come aveva annunciato sui social. Oggi a distanza di tre mesi, la Divina continua a restituire ai follower una narrativa social pubblicando le foto della figlia Matilde, coccolata da mamma e papà Matteo Giunta e i "bodyguards" alias gli amatissimi bulldog della coppia. I due genitori oggi sono una delle coppie più unite e invidiate del mondo dello sport e dello spettacolo. Molti dettagli della loro vita sono cambiati ma con la sua ironia, Federica Pellegrini restituisce un racconto lineare e trasparente di cosa significa diventare genitore oggi. Proprio nelle ultime ore infatti, la Divina ha pubblicato una simpatica foto nelle sue Instagram stories, coinvolgendo anche il marito. Federica Pellegrini su Instagram Federica Pellegrini ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto che ritrae una carota tra un bicchiere e un piatto. Federica Pellegrini, dopo una serie di scatti che mostrano i suoi outfit primaverili, ha anche pubblicato un video nelle sue Instagram stories che riprende la piccola Matilde mentre dorme nel passeggino. «Per una mamma che ninnola c'è», ha scritto la Divina a corredo del video Instagram. Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 10:00

