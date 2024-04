Federica Pellegrini in lacrime: «Il primo pianto di Matilde è stato bellissimo, scopro una nuova felicità. Vita di coppia? Sorvoliamo...»

di Sara Orlandini

Federica Pellegrini e Matteo Giunta erano gli ospiti più attesi della puntata domenicale di Verissimo. I due neo genitori hanno raccontato a Silvia Toffanin la loro vita con la piccola Matilde e la conduttrice ha fatto loro notare che sembravano essere davvero riposati, quindi, la Divina ha risposto ridendo: «Ci siamo fatti truccare le occhiaie».

L'ex nuotatrice ha aggiunto: «Matilde assomiglia tantissimo a Matteo, l'ho visto fin dalla prima ecografia e ho sempre detto, "Ma sì fa in tempo a cambiare, ci sono nove mesi da affrontare"... e, invece, è nata uguale al papà». Sul futuro hanno detto: «Ci auguriamo che questa felicità duri per sempre e io e Matteo faremo di tutto per farla crescere serena e felice, speriamo anche di tornare a viverci il matrimonio».

L'intervista di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini, raccontando la sua vita da mamma si è commossa: «Devo dire che sono davvero molto felice. Matilde è nata il 3 gennaio ma io sono convinta che lei sia rimasta un pochino di più nella pancia... voleva aspettare. Quando è nata pesava tre chili e nove. Sono stati due giorni lunghi perché ho cominciato ad avere le contrazioni 48 ore prima del parto ed è stato tutto molto lento. Matteo teneva il tempo delle contrazioni con l'orologio». Matteo Giunta ha spiegato: «In quei momenti, passi dalla preoccupazione alla voglia immensa di vedere questa piccolina. Viene anche dallo sport questo equilibrio che ti insegna a mantenere la calma».

Federica è intervenuta dicendo: «No, io non sono riuscita a mantenere la calma perché faceva tutto molto male, le contrazioni erano dolorose, poi, ho fatto l'epidurale ed è andato tutto meglio. Quando te la portano in braccio è un momento bellissimo, lei si è attaccata subito al seno. Il suo primo pianto è stata una liberazione. Avevo promesso che non avrei pianto ma sto vivendo tantissime emozioni belle e nuove. I primi giorni sono stati difficili ma ora tutto bene. A lei piace mangiare e quindi l'allattamento è un momento tutto nostro».

Matteo ha, quindi, concluso: «In questo primo periodo ci aiutiamo a vicenda perché l'allattamento non è facile, è molto impegnata.

Le parole di Federica e Matteo

Federica Pellegrini ha continuato dicendo: «Stiamo scoprendo un nuovo livello di felicità. Ci dobbiamo organizzare per ogni piccolo spostamento ma tutto è una gioia: Matilde inizia a capire, a sorridere, a guardarci e a riconoscerci e quella è la felicità vera». Sulla situazone di coppia, la Divina ha spiegato: «Noi non abbiamo tempo di fare nulla nemmeno come coppia» ha scherzato Federica che ha continuato: «In casa nostra, poi, non è nemmeno facile perché se mi sveglio di notte i cani mi seguono, quindi, Matteo segue loro e io Matilde». Federica ha anche parlato del suo ritorno in piscina: «Sono tornata in piscina perché avevo bisogno di risentire il mio corpo in movimento, non sono tornata per dimagrire, non me ne frega niente, quello verrà con il tempo. L'adrenalina delle gare penso mi mancherà sempre ma quella è una felicità completamente diversa che penso non incontrerò più nella mia vita, forse se Matilde vivrà qualcosa di simile sportivamente parlando».

