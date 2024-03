Justin Bieber e Hailey Baldwin, amore in crisi? La strana richiesta sui social: «Pregate per loro»

di Cristina Siciliano

Un'altra coppia potrebbe essere in crisi nello star system: quella di Justin Bieber e Hailey Baldwin. Il condizionale è d'obbligo poiché non ci sono state dichiarazioni dirette ed ufficiali da parte di entrambi. Ma il post che il papà di lei, Stephen Baldwin, ha pubblicato su Instagram ha fatto letteralmente preoccupare i fan della coppia. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il post sospetto

Stephen Baldwin, papà di Haily, ha condiviso sul suo profilo Instagram un post pubblicato da Victor Max, fondatore della comunità religiosa All Thing Possible Ministries.

«Cristiani per favore, quando pensate a Justin e Hailey prendetevi un momento per offrire una preghiera per loro, perché abbiano saggezza, protezione e si avvicinano al Signore - si leggeva dal video che è stato poi cancellato -. Ci sono sfide particolari che le persone in posizione ad alta visibilità devono affrontare e anche il nemico non vuole che si avvicinino a Gesù. Così spesso, indipendentemente dalle cose pateriali o dai riconoscimenti, spesso affrontano una guerra spirituale così intensa che cerca di far naufragare la loro fede, il matrimonio e la vita in generale. Quindi grazie».

