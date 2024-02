Justin Bieber, lo show all'Nhl All-Star lascia tutti senza parole: la moglie scatenata, cosa è successo

di Alessia Di Fiore

Ieri sera, giovedì 1 febbraio 2024, il celebre cantante di origine canadese, Justin Bieber, si è esibito in un concerto in occasione dell'Nhl All-Star di hockey su ghiaccio weekend 2024 alla Scotiabank Arena di Toronto, in Canada.

Quattro celebri cantanti hanno vestito i panni di "capitani" andando poi a formare le proprie squadre col fine di sfidasrsi in un match molto speciale.

Insieme a Justin, Michael Buble, Tate mcRae e Will Arnett.

Con ancora indosso la maglia da hockey gialla e blu, Justin si è esibito con alcuni dei suoi brani più iconici incantando tutti i presenti, tra cui anche la moglie del cantante Hailey, che come suo solito si è lasciata coinvolgere dall'emozione e dall'orgoglio nei confronti del marito prendendo vivamente parte alla festa.

Numerosi i video dell'esibizione pubbliocati dai presenti sui social, inutile dire che rivedere Justin cantare spensieratamente sul palco i pezzi che lo hanno reso famoso, ha fatto scendere una lacrimuccia a tutti i suoi fan più affezionati.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 19:43

