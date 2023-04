Justin Bieber accasciato sulle transenne al Coachella: il video è virale. Ecco cosa è successo

Negli ultimi giorni si è tenuto uno dei festival più attesi dell'anno: il Coachella, che ogni anno vede popolarsi di celebrità tra musica e spensieratezza. A quanto pare, non tutti. Infatti, non è passato inosservato un video, diventato addirittura virale, che riprende Hailey Rhode Baldwin che consola il marito Justin Bieber accarezzandogli dolcemente la schiena, mentre il cantante è accasciato sulle transenne.

Nel video virale, Hailey consola il marito con una serie di dolci carezze sulla schiena mentre lui coprendosi il capo con il cappuccio della felpa si appoggia alla ringhiera a pochi passi dal palco. Non si sa con certezza cosa sia successo, ma la preccupazione dei fan di Bieber è sulla sua salute fisica e mentale.

Infatti, molti si sono chiesti se il cantante sia sato colto da un improvviso malessere, poiché lo scorso giugno gli è stata diagnosticata la sindrome di Ramsay-Hunt, un disturbo neurologico che paralizza i nervi del viso.

Justin Bieber and Hailey Bieber during the show of The Kid Laroi at the second night of the 2023 Coachella Valley Music and Arts Festival. pic.twitter.com/hJDRhAudur